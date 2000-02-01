Анкета соискателя.
Фамилия Имя Отчество: Дробина Татьяна Алексеевна
ОПЫТ РАБОТЫ:(Пожалуйста, укажите 3-и последних места работы, начиная с последнего)
Периоды работы: Название компании:
Адрес, ФИО руководителя Профиль и численность компании.
Должность: Должностные обязанности:
09.2000 – наст. время
ОАО «Концерн Энергомера».
г. Ставрополь,
Ул. Ленина 415А
Поляков В.И.
Производство и реализация электротехнической продукции,
Свыше 7000 чел. Менеджер, менеджер-аналитик В должности менеджера-аналитика – формирование и ведение статистических отчетов, ведение документооборота.
В должности менеджера - развитие клиентской сети, разработка стратегии продвижения продукции предприятия на рынке. Увеличение доли предприятия на рынке. Сопровождение сделок, работа с ключевыми клиентами, поиск новых партнеров. Разработка программы мотивации клиентов предприятия.
Причина увольнения:
02.2000 -08.2000
Д/с №20
Дошкольное воспитание Ок. 100 чел. Преподаватель английского языка Обучение английскому языку
Причина увольнения: Стремление к профессиональному развитию.
09.1999- 02.2000 ООО «ЛИНГВА» Обучение английскому языку
Ок. 20 чел. Преподаватель английского языка Обучение английскому языку
Причина увольнения: Несоблюдение условий договора работодателем.
06.1999-08.1999 ОАО «Невинномысский Азот» Предприятие химической пром-ти Свыше5000чел. Переводчик Перевод деловой и технической документации
Причина увольнения: Сдельный характер работы.
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.
Как вы повышаете свой образовательный уровень? СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИНГИ:
1. 24.06 – 25.06.03 Семинар компании «Menagement & Business Development Group» – г. Санкт-Петербург, «Активная продажа».
2. 28.03-29.03.05 Семинар компании «Menagement & Business Development Group» – г. Санкт-Петербург, «Эффективная работа с ключевыми клиентами».
3. 11.06-18.06.05 Семинар «Внутренний аудит системы качества» с присуждением квалификации внутреннего аудитора системы качества по системе ISO 9001:2000
4. Обучение системе «Консультант плюс», сертитфикат от 09.08.2005
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ: Английский.
В этих графах, вы можете указать Ваши профессиональные достижения:
Существенное расширение клиентской базы, лояльность клиентов в отношении компании.
Пожалуйста, ответьте на несколько автобиографических вопросов
Ваш возраст: 31 год
Дата рождения: 1977 г.
Семейное положение:
замужем Возраст детей: дочь 2 года
В настоящее время вы проживаете: в своей квартире, в квартире родственников, снимаете: в собственной квартире
Адрес проживания: 355045, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 1б, кв. 15 Адрес прописки: 355045, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 1б, кв. 15
Ваш телефон: Домашний:
Рабочий:
контактный:
8-905-498-05-64 E-mail: [email protected]
Наличие автомобиля: нет. Наличие водительских прав: нет Водительский стаж: нет
Привлекались ли Вы к судебной ответственности? Привлекались ли к судебной ответственности ваши родственники? Нет.
Есть ли у Вас ограничения по состоянию здоровья? Нет.
Ваше ближайшее окружение: ФИО, образование, где работает?
МУЖ: Дробин Денис Игоревич, высшее, ООО «Русский Свет», начальник отдела
Дочь: Дробина Василиса Денисовна.
МАТЬ: Комарова Валентина Васильевна, пенсионер
ОТЕЦ: Комаров Алексей Александрович, пенсионер
БРАТ/СЕСТРА: Комаров Сергей Алексеевич, управляющий Невинномысским отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ
Комаров Алексей Алексеевич, студент
К кому можно обратиться за рекомендацией о Вашей работе?
(Укажите Фамилию Имя Отчество рекомендателя, название организации, должность и № телефона)
1. Анциборов Владимир Георгиевич, ОАО «Концерн Энергомера», начальник отдела НВА т. 95-12-67
Дополнительные сведения:
Хорошие аналитические возможности; инициативность; мобильность; быстрая адаптация в новых сферах деятельности; высокая самоотдача;
Дробина Татьяна Алексеевна_______________________ ( ).