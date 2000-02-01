Переводчик

Анкета соискателя.

Фамилия Имя Отчество: Дробина Татьяна Алексеевна

ОПЫТ РАБОТЫ:(Пожалуйста, укажите 3-и последних места работы, начиная с последнего)

Периоды работы: Название компании:

Адрес, ФИО руководителя Профиль и численность компании.

Должность: Должностные обязанности:

09.2000 – наст. время

ОАО «Концерн Энергомера».

г. Ставрополь,

Ул. Ленина 415А

Поляков В.И.

Производство и реализация электротехнической продукции,

Свыше 7000 чел. Менеджер, менеджер-аналитик В должности менеджера-аналитика – формирование и ведение статистических отчетов, ведение документооборота.

В должности менеджера - развитие клиентской сети, разработка стратегии продвижения продукции предприятия на рынке. Увеличение доли предприятия на рынке. Сопровождение сделок, работа с ключевыми клиентами, поиск новых партнеров. Разработка программы мотивации клиентов предприятия.

Причина увольнения:

02.2000 -08.2000

Д/с №20

Дошкольное воспитание Ок. 100 чел. Преподаватель английского языка Обучение английскому языку

Причина увольнения: Стремление к профессиональному развитию.

09.1999- 02.2000 ООО «ЛИНГВА» Обучение английскому языку

Ок. 20 чел. Преподаватель английского языка Обучение английскому языку

Причина увольнения: Несоблюдение условий договора работодателем.

06.1999-08.1999 ОАО «Невинномысский Азот» Предприятие химической пром-ти Свыше5000чел. Переводчик Перевод деловой и технической документации

Причина увольнения: Сдельный характер работы.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.

Как вы повышаете свой образовательный уровень? СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИНГИ:

1. 24.06 – 25.06.03 Семинар компании «Menagement & Business Development Group» – г. Санкт-Петербург, «Активная продажа».

2. 28.03-29.03.05 Семинар компании «Menagement & Business Development Group» – г. Санкт-Петербург, «Эффективная работа с ключевыми клиентами».

3. 11.06-18.06.05 Семинар «Внутренний аудит системы качества» с присуждением квалификации внутреннего аудитора системы качества по системе ISO 9001:2000

4. Обучение системе «Консультант плюс», сертитфикат от 09.08.2005

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ: Английский.

В этих графах, вы можете указать Ваши профессиональные достижения:

Существенное расширение клиентской базы, лояльность клиентов в отношении компании.

Пожалуйста, ответьте на несколько автобиографических вопросов

Ваш возраст: 31 год

Дата рождения: 1977 г.

Семейное положение:

замужем Возраст детей: дочь 2 года

В настоящее время вы проживаете: в своей квартире, в квартире родственников, снимаете: в собственной квартире

Адрес проживания: 355045, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 1б, кв. 15 Адрес прописки: 355045, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 1б, кв. 15

Ваш телефон: Домашний:

Рабочий:

контактный:

8-905-498-05-64 E-mail: [email protected]

Наличие автомобиля: нет. Наличие водительских прав: нет Водительский стаж: нет

Привлекались ли Вы к судебной ответственности? Привлекались ли к судебной ответственности ваши родственники? Нет.

Есть ли у Вас ограничения по состоянию здоровья? Нет.

Ваше ближайшее окружение: ФИО, образование, где работает?

МУЖ: Дробин Денис Игоревич, высшее, ООО «Русский Свет», начальник отдела

Дочь: Дробина Василиса Денисовна.

МАТЬ: Комарова Валентина Васильевна, пенсионер

ОТЕЦ: Комаров Алексей Александрович, пенсионер

БРАТ/СЕСТРА: Комаров Сергей Алексеевич, управляющий Невинномысским отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ

Комаров Алексей Алексеевич, студент

К кому можно обратиться за рекомендацией о Вашей работе?

(Укажите Фамилию Имя Отчество рекомендателя, название организации, должность и № телефона)

1. Анциборов Владимир Георгиевич, ОАО «Концерн Энергомера», начальник отдела НВА т. 95-12-67

Дополнительные сведения:

Хорошие аналитические возможности; инициативность; мобильность; быстрая адаптация в новых сферах деятельности; высокая самоотдача;

Дробина Татьяна Алексеевна_______________________ ( ).