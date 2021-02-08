tashasdream22

Творческая, молодая, амбициозная

Здравствуйте! Меня зовут Натали, я – художница и копирайтер. Получила высшее образование НИУ ВШЭ в области коммуникаций, медиа и дизайна. Обучилась прикладным навыкам в сфере искусства, науки, культуры. Пишу тексты, снимаю и обрабатываю фото, монтирую видео и создаю контент. Предпочитаю сложные креативные вызовы, погружаюсь в запрос и выискиваю решение. Широкий кругозор позволяет смотреть на проблему с разных точек зрения. Хороша в сжатых сроках, а не в растянутых бюрократичных проектах. Прислушиваюсь к заказчику, открыта к совместной работе с грамотно распределенной долей ответственности. Рада сотрудничеству. Благодарю за внимание!