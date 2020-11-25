tasheremetyeva

Наведу порядок с вашими фотографиями
Наведу порядок и красоту с Вашими фотографиями и видео!
Быстро, качественно.
— Цветокоррекция, тонирование, замена цвета;
— Устранение изъянов кожи, выравнивание тона, пластика лица и тела;
— Замена фона и обтравка, изменение композиционной картинки;
— Чистка от фото-мусора;
— Добавление художественных эффектов;
— Реставрация фотографий;
— Коллажирование и пр.
— Линейный и креативный монтаж видео, презентаций, слайд-шоу.
Дипломированный специалист в области цветокоррекции и ретуши изображений.
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