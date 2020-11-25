tasheremetyeva

Наведу порядок с вашими фотографиями

Наведу порядок и красоту с Вашими фотографиями и видео!

Быстро, качественно.

— Цветокоррекция, тонирование, замена цвета;

— Устранение изъянов кожи, выравнивание тона, пластика лица и тела;

— Замена фона и обтравка, изменение композиционной картинки;

— Чистка от фото-мусора;

— Добавление художественных эффектов;

— Реставрация фотографий;

— Коллажирование и пр.

— Линейный и креативный монтаж видео, презентаций, слайд-шоу.

Дипломированный специалист в области цветокоррекции и ретуши изображений.