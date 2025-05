Графічна дизайнерка, ілюстратока, тату-майстриня

ENG below :) Привіт! Мене звуть Анастасія, і я фрілансерка з художньою освітою. Моя освіта включає 4 роки навчання в художній школі та успішне завершення бакалаврату у графічному дизайні. Ці академічні знання допомагають мені створювати роботи, які відзначаються гармонією, збалансованістю композицій та вишуканістю в використанні кольорів.

Поза навчанням я завжди прагну вдосконалювати свої навички та реалізовувати особисті творчі проєкти. Я спеціалізуюсь у створенні ілюстрацій, ескізів для тату, а також створенні 2D персонажів. Мій унікальний та яскравий стиль завжди привертає увагу та вирізняється серед інших.

У моєму досвіді є створення логотипів та різних поліграфічних виробів, таких як розмальовки, календарі, візитівки, бірки та лукбуки. Мій інструментарій включає програми Procreate та Photoshop, завдяки чому я можу забезпечити вас графічними роботами високої якості.

Моя спеціалізація - це створення графічних робіт у різних стилях, включаючи трайбл, абстракт, реалізм та мультяшний стиль. Мені особливо подобається створювати графічні ілюстрації для розмальовок або книг, де я можу додавати унікальних персонажів та передавати їхню емоційність.

Я відкрита до спілкування та завжди готова співпрацювати з клієнтами. Завдяки моєму досвіду та професіоналізму, я готова вирішувати всі ваші питання та завдання. Буду рада допомогти вам зробити ваші ідеї реальністю та створити графічні роботи, які вас задовольнять!

Hello! My name is Anastasia, and I am a freelance artist with a background in fine arts. My education includes 4 years of training at an art school and the successful completion of a bachelor's degree in graphic design. These academic insights enable me to create artworks characterized by harmony, balanced compositions, and a sophisticated use of colors.

Beyond my formal education, I constantly strive to improve my skills and pursue personal creative projects. I specialize in creating illustrations, tattoo sketches, and 2D character designs. My unique and vibrant style always captures attention and stands out among others.

My experience includes designing logos and various print materials such as coloring books, calendars, business cards, labels, and lookbooks. I work with tools like Procreate and Photoshop, ensuring that I can provide you with high-quality graphic works.

My specialization extends to creating graphic art in various styles, including tribal, abstract, realism, and cartoon styles. I particularly enjoy crafting graphic illustrations for coloring books or books, where I can introduce unique characters and convey their emotions.

I am open to communication and always ready to collaborate with clients. Thanks to my experience and professionalism, I am prepared to address all your questions and tasks. I look forward to helping you turn your ideas into reality and create graphic artworks that will satisfy your needs!