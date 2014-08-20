Сведение и мастеринг

Сведение и мастеринг ваших треков online на одной из лучших студий Москвы!

Сведение на базе профессионального цифрового комплекса Pro Tools 10HD с возможностью сброса через пульт Neve и магнитофон Studer !

Без предоплаты!

Вы оплачиваете работу только если вам нравится результат.

Сведение - 3000 рублей за трек.

Мастеринг - 1000 рублей за трек.

Возможен мастеринг в США за дополнительную плату.

Требования к файлам:

Для сведения все треки должны быть в формате wav или aiff и начинаться "от нуля".

Желательно разрешение не менее 48kHz / 24Bit.

Вы также можете присылать ваши сессии Pro Tools.

Примеры миксов http://vk.com/tasonic

Для связи пишите на e-mail: tasonic7 (пёс) gmail.com или Skype: tasonic7