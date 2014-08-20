Сведение и мастеринг
Сведение и мастеринг ваших треков online на одной из лучших студий Москвы!
Сведение на базе профессионального цифрового комплекса Pro Tools 10HD с возможностью сброса через пульт Neve и магнитофон Studer !
Без предоплаты!
Вы оплачиваете работу только если вам нравится результат.
Сведение - 3000 рублей за трек.
Мастеринг - 1000 рублей за трек.
Возможен мастеринг в США за дополнительную плату.
Требования к файлам:
Для сведения все треки должны быть в формате wav или aiff и начинаться "от нуля".
Желательно разрешение не менее 48kHz / 24Bit.
Вы также можете присылать ваши сессии Pro Tools.
Примеры миксов http://vk.com/tasonic
Для связи пишите на e-mail: tasonic7 (пёс) gmail.com или Skype: tasonic7
Действие аккаунта приостановлено!