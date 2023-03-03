Татьяна tat_egorova4tat_egorova4
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.
Помогу красиво оформить карточки для маркетплейсов WB, OZON и других платформ.
?? Выполню дизайн товарной карточки по Вашим пожеланиям.
?? Помогу подчеркнуть преимущества Вашего товара.
?? Выделю на фоне конкурентов.
?? Помогу с поиском фото и информации по товару на просторах интернета (если есть в этом потребность).
?? Работаю качественно и быстро.
??Прайс
1 фотография- 350 рублей
От 10 фотографий - 300 рублей
От 25 фотографий - 200 рублей
?????? Работаю только по предоплате 50%!!!??????
??НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ
Все файлы создаю индивидуально для каждого клиента.
Срок изготовления зависит от объёма и сложности вашего заказа. В среднем от 1 до 3 дней.
Обсуждаем каждый проект индивидуально,все зависит от сложности дизайна
Для заказа фотографий и по всем вопросам связь со мной телеграмм @tat_egorova4