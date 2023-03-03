Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.



Помогу красиво оформить карточки для маркетплейсов WB, OZON и других платформ.



?? Выполню дизайн товарной карточки по Вашим пожеланиям.

?? Помогу подчеркнуть преимущества Вашего товара.

?? Выделю на фоне конкурентов.

?? Помогу с поиском фото и информации по товару на просторах интернета (если есть в этом потребность).

?? Работаю качественно и быстро.



?? Прайс



1 фотография- 350 рублей

От 10 фотографий - 300 рублей

От 25 фотографий - 200 рублей



?????? Работаю только по предоплате 50%!!!??????



??НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ



Все файлы создаю индивидуально для каждого клиента.



Срок изготовления зависит от объёма и сложности вашего заказа. В среднем от 1 до 3 дней.



Обсуждаем каждый проект индивидуально,все зависит от сложности дизайна



Для заказа фотографий и по всем вопросам связь со мной телеграмм @tat_egorova4