tat_egorova4

Татьяна tat_egorova4

 
31 годРоссия/Йошкар-Ола
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна.

Помогу красиво оформить карточки для маркетплейсов WB, OZON и других платформ.

?? Выполню дизайн товарной карточки по Вашим пожеланиям.
?? Помогу подчеркнуть преимущества Вашего  товара.
?? Выделю на фоне конкурентов.
?? Помогу с поиском фото и информации по товару на просторах интернета (если есть в этом потребность).
?? Работаю качественно и быстро.

??Прайс

1 фотография- 350 рублей
От 10 фотографий - 300 рублей
От 25 фотографий - 200 рублей

?????? Работаю только по предоплате 50%!!!??????

??НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ

Все файлы создаю индивидуально для каждого клиента.

Срок изготовления зависит от объёма и сложности вашего заказа. В среднем от 1 до 3 дней.

Обсуждаем каждый проект индивидуально,все зависит от сложности дизайна

Для заказа фотографий и по всем вопросам связь со мной телеграмм @tat_egorova4