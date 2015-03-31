tata-che

Татьяна tata-che

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Челомбитько Татьяна (Tata-che)

Профессиональные качества: грамотность, ответственность, внимательность, работу выполняю быстро и качественно.

 

Образование:

закончила с двумя красными дипломами  Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности "Банковское дело" и "Правовед" (экономический и юридический факультеты).

Кандидат экономических наук.

Работаю преподавателем в ВУЗе.

Предоставляемые услуги: 

- расшифровка аудио

- копирайт

- написание авторских текстов на различные темы и разных стилей

Рассмотрю все Ваши предложения.

Связь в ЛС, Skype или по телефону.

Отзывы заказчиков

prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужны тексты о туристических направлениях
Очень грамотный специалист. Пишет сама, без плагиата, при это читать интересно, "живо" Молодец!
Замечательный заказчик: конкретное ТЗ, если необходимо всегда даст пояснения, оплата вовремя, всегда на связи. Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками. Буду рада долгосрочному сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от 3 дней
#751
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
#736