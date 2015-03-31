Челомбитько Татьяна (Tata-che)

Профессиональные качества: грамотность, ответственность, внимательность, работу выполняю быстро и качественно.

Образование:

закончила с двумя красными дипломами Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности "Банковское дело" и "Правовед" (экономический и юридический факультеты).

Кандидат экономических наук.

Работаю преподавателем в ВУЗе.

Предоставляемые услуги:

- расшифровка аудио

- копирайт

- написание авторских текстов на различные темы и разных стилей

Рассмотрю все Ваши предложения.

Связь в ЛС, Skype или по телефону.