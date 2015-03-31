Челомбитько Татьяна (Tata-che)
Профессиональные качества: грамотность, ответственность, внимательность, работу выполняю быстро и качественно.
Образование:
закончила с двумя красными дипломами Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности "Банковское дело" и "Правовед" (экономический и юридический факультеты).
Кандидат экономических наук.
Работаю преподавателем в ВУЗе.
Предоставляемые услуги:
- расшифровка аудио
- копирайт
- написание авторских текстов на различные темы и разных стилей
Рассмотрю все Ваши предложения.
Связь в ЛС, Skype или по телефону.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Очень грамотный специалист. Пишет сама, без плагиата, при это читать интересно, "живо" Молодец!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик: конкретное ТЗ, если необходимо всегда даст пояснения, оплата вовремя, всегда на связи. Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками. Буду рада долгосрочному сотрудничеству!
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от 3 дней
#751
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
#736