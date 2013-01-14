Во фрилансе немного больше года, образование высшее экономическое. Занимаюсь написанием статей "для людей" и поисковиков. Если вам нужен хороший текст на главную или следующие страницы сайта, а также описания товаров и услуг - с удовольствием поработаю. Пунктуальна, честна и добросовестна. Пишу за деньги, но от души. Не "списываюсь", подхожу индивидуально к каждой работе. Всегда рада хорошо потрудиться!
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Портфолио
- Recaro – характеристика бренда199 просмотров
- Характеристика товара для интернет-магазина166 просмотров
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