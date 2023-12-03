Дизайнер инфографики для маркетплейсов

Меня зовут Татьяна! Я начинающий дизайнер инфографики для маркетплейсов. Ищу новых клиентов для краткосрочного и долгосрочного сотрудничества. Мои работы можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/15gdeY6gDbo5eLweeIRTkL8hGRhDMHUDn?usp=sharing

Если вас заинтересовало мое предложение, связаться со мной можно по номеру телефона 89147407757 в WhatsApp