tatarin_757

Разработка Чертежей
Общий стаж работы конструктором и технологом 8 лет.
Работаю в программе Autocad
При исполнении качество, соблюдение норм ЕСКД и ГОСТов.
Осуществлю перевод документации с бумажных носителей в электронный вид.
Создам чертежи деталей, сборочных узлов по вашим эскизам.
Разработаю комплект рабочих чертежей на основании ТЗ или имеющихся у вас аналогов, фотографий и эскизов изделий.
Создам лимит-заказ на материалы, требующиеся для изготовления изделия.
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О цене договоримся.
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