tatarin_757

Разработка Чертежей

Общий стаж работы конструктором и технологом 8 лет.

Работаю в программе Autocad

При исполнении качество, соблюдение норм ЕСКД и ГОСТов.

Осуществлю перевод документации с бумажных носителей в электронный вид.

Создам чертежи деталей, сборочных узлов по вашим эскизам.

Разработаю комплект рабочих чертежей на основании ТЗ или имеющихся у вас аналогов, фотографий и эскизов изделий.

Создам лимит-заказ на материалы, требующиеся для изготовления изделия.

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О цене договоримся.