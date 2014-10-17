Образование
Высшее 1999-2004 гг. : Новосибирский Государственный Педагогический Университет. (Институт филологии, массовой информации и психологии) Специальность: филолог, учитель русского яз. и литературы
Дополнительное : ЦДО «Сфера» , менеджер по работе с клиентами
ОПЫТ РАБОТЫ:
Менеджер Отдела Сопровождения
(06.2012по 09.2014), увольнение по собственному желанию
ОАО «АИС -Технологии»
Основные трудовые функции:
· Сопровождение агентской сети;
· Обработка заявок, прием и обработка заявлений, коммуникациис клиентами (электронная почта ителефонные переговоры)
· Создание и обработка задач в Redmine;
· Работа с Поставщиками Услуг (ЛК , Service Desk);
· Ведение претензионной работы (решение текущихвопросов от клиентов
и последующий контроль их решения.)
Инспектор отдела ЦСКО
(04.2012 -06.2012),увольнение по собственному желанию
ОАО «СбербанкРоссии» Сибирский Банк
Трудовые функции:
• Осуществление приема ирегистрации запросов внешних организаций.
• Осуществление поиска информации в системе для подготовки ответа на запрос.
• Подготовка и направление ответов на запросы внешних организаций различного
уровня сложности.
Cтарший специалист Контактного Центра
(03.2011– 03.2012) увольнение по собственному желанию
ОАО «МТС»
Трудовые функции:
· консультирование клиентов по услугам сотовойсвязи;
· прием и оформление претензионных заявок, работас ними;
· составление ежедневной отчетности о проделаннойработе;
· мониторинг работы операторов контактного центра.
Управляющий розничными продажами
(03.2006–03.2011 г.), увольнение по собственному желанию
ЗАО «ПэйВэлл»
Трудовые функции:
· поиск, проведение собеседований, принятиерешений о приеме;
· управление персоналом (8 человек);
· обучение и контроль работы персонала;
· работа с поставщиками, агентами; поддержание иразвитие товарного ассортимента. и др
· работа с ТМЦ: оприходование, перемещение, учетпродаж, составление агентских отчетов, проведение инвентаризаций, разноска
банковских выписок в 1С;
· функции бухгалтера–кассира : первичнаядокументация, прием денег от субагентов,сдача наличности в банк, выдача денег в подотчет, составление ежедневной
отчетности о проделанной работе.
ДРУГИЕ НАВЫКИ:
Компьютерные программы: опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Internet, e-mail, Outlook) знание оргтехники.
Знание платежных систем PIN Pay express,e-port,CyberPlat , rapida
1.8C«Бухгалтерия»(торговля-склад, касса, банк)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: ответственность, быстрая обучаемость, усидчивость,
доброжелательность, нацеленность на результат, коммуникабельность,неконфликтна, пунктуальность.