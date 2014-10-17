Образование

Высшее 1999-2004 гг. : Новосибирский Государственный Педагогический Университет. (Институт филологии, массовой информации и психологии) Специальность: филолог, учитель русского яз. и литературы

Дополнительное : ЦДО «Сфера» , менеджер по работе с клиентами

ОПЫТ РАБОТЫ:

Менеджер Отдела Сопровождения

(06.2012по 09.2014), увольнение по собственному желанию

ОАО «АИС -Технологии»

Основные трудовые функции:

· Сопровождение агентской сети;

· Обработка заявок, прием и обработка заявлений, коммуникациис клиентами (электронная почта ителефонные переговоры)

· Создание и обработка задач в Redmine;

· Работа с Поставщиками Услуг (ЛК , Service Desk);

· Ведение претензионной работы (решение текущихвопросов от клиентов

и последующий контроль их решения.)

Инспектор отдела ЦСКО

(04.2012 -06.2012),увольнение по собственному желанию

ОАО «СбербанкРоссии» Сибирский Банк

Трудовые функции:

• Осуществление приема ирегистрации запросов внешних организаций.

• Осуществление поиска информации в системе для подготовки ответа на запрос.

• Подготовка и направление ответов на запросы внешних организаций различного

уровня сложности.

Cтарший специалист Контактного Центра

(03.2011– 03.2012) увольнение по собственному желанию

ОАО «МТС»

Трудовые функции:

· консультирование клиентов по услугам сотовойсвязи;

· прием и оформление претензионных заявок, работас ними;

· составление ежедневной отчетности о проделаннойработе;

· мониторинг работы операторов контактного центра.

Управляющий розничными продажами

(03.2006–03.2011 г.), увольнение по собственному желанию

ЗАО «ПэйВэлл»

Трудовые функции:

· поиск, проведение собеседований, принятиерешений о приеме;

· управление персоналом (8 человек);

· обучение и контроль работы персонала;

· работа с поставщиками, агентами; поддержание иразвитие товарного ассортимента. и др

· работа с ТМЦ: оприходование, перемещение, учетпродаж, составление агентских отчетов, проведение инвентаризаций, разноска

банковских выписок в 1С;

· функции бухгалтера–кассира : первичнаядокументация, прием денег от субагентов,сдача наличности в банк, выдача денег в подотчет, составление ежедневной

отчетности о проделанной работе.

ДРУГИЕ НАВЫКИ:

Компьютерные программы: опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Internet, e-mail, Outlook) знание оргтехники.

Знание платежных систем PIN Pay express,e-port,CyberPlat , rapida

1.8C«Бухгалтерия»(торговля-склад, касса, банк)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: ответственность, быстрая обучаемость, усидчивость,

доброжелательность, нацеленность на результат, коммуникабельность,неконфликтна, пунктуальность.