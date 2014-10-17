tatazeta

Наталья tatazeta

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование

Высшее 1999-2004 гг. : Новосибирский Государственный Педагогический Университет. (Институт филологии, массовой информации и психологии) Специальность: филолог, учитель русского яз. и литературы

Дополнительное : ЦДО «Сфера» ,  менеджер  по работе с клиентами

 

ОПЫТ РАБОТЫ:

 

Менеджер  Отдела Сопровождения

(06.2012по 09.2014), увольнение по собственному желанию

 

ОАО «АИС -Технологии»

 

Основные трудовые функции:

·       Сопровождение агентской сети;

·       Обработка заявок, прием и обработка заявлений, коммуникациис клиентами (электронная  почта ителефонные переговоры)

·       Создание и обработка задач в Redmine;

·       Работа с Поставщиками Услуг (ЛК , Service Desk);

·       Ведение претензионной работы (решение текущихвопросов от клиентов

и последующий контроль их решения.)

 

 

Инспектор отдела ЦСКО

       (04.2012 -06.2012),увольнение по собственному желанию

 

       ОАО «СбербанкРоссии» Сибирский Банк

 

Трудовые функции:

• Осуществление приема ирегистрации запросов внешних организаций.

• Осуществление поиска информации в системе для подготовки ответа на запрос.

• Подготовка и направление ответов на запросы внешних организаций различного

уровня сложности.

 

 

Cтарший специалист Контактного Центра

(03.2011– 03.2012) увольнение по собственному желанию

 

ОАО «МТС»

 

Трудовые функции:

·       консультирование клиентов по услугам сотовойсвязи;

·       прием и оформление претензионных заявок, работас ними;

·       составление ежедневной отчетности о проделаннойработе;

·       мониторинг работы операторов контактного центра.

 

Управляющий розничными продажами

(03.2006–03.2011 г.), увольнение по собственному желанию

ЗАО «ПэйВэлл»

 

Трудовые функции:

·       поиск, проведение собеседований, принятиерешений о приеме;

·       управление персоналом (8 человек);

·       обучение и контроль  работы персонала;

·       работа с поставщиками, агентами; поддержание иразвитие товарного ассортимента. и др

·       работа с ТМЦ: оприходование, перемещение, учетпродаж, составление агентских отчетов, проведение инвентаризаций, разноска

банковских выписок в  1С;

·       функции бухгалтера–кассира : первичнаядокументация,  прием денег от субагентов,сдача наличности в банк, выдача денег в подотчет, составление ежедневной

отчетности о проделанной работе.

 

 

 

 

ДРУГИЕ  НАВЫКИ: 

   

        Компьютерные программы: опытный пользователь ПК (MS     Word, Excel, Internet, e-mail, Outlook)  знание оргтехники.

           Знание платежных систем PIN Pay express,e-port,CyberPlat , rapida

   

          1.8C«Бухгалтерия»(торговля-склад, касса, банк)

   

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: ответственность, быстрая обучаемость, усидчивость,

доброжелательность, нацеленность на результат, коммуникабельность,неконфликтна, пунктуальность.