Переводы с/на французский язык, редактирование текстов
Ставка за перевод: 20 евро за 1000 слов . Ставка за редактирование: 50% от ставки за перевод.
- незаконченное филологическое образование "Французский язык и литература", плюс немецкий как второй иностранный язык;
- второе французское образование "Коммерческий ассистент (плюс базовый английский), эквивалент российского образования: 2 года университета;
- опыт работы гидом-переводчиком в России;
- опыт работы корректором;
- грамотный родной язык;
- свободное владение ПК;
- постоянный доступ в Интернет.