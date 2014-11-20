Переводы с/на французский язык, редактирование текстов

Ставка за перевод: 20 евро за 1000 слов . Ставка за редактирование: 50% от ставки за перевод.

- незаконченное филологическое образование "Французский язык и литература", плюс немецкий как второй иностранный язык;

- второе французское образование "Коммерческий ассистент (плюс базовый английский), эквивалент российского образования: 2 года университета;

- опыт работы гидом-переводчиком в России;

- опыт работы корректором;

- грамотный родной язык;

- свободное владение ПК;

- постоянный доступ в Интернет.