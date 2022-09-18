Ваш выбор! Наши задачи!
Мое кредо- честность, добросовестность, ответственность!
Доброго времени суток! Меня зовут Татьяна! Я творческая личность
Бальзаковского возраста! В последнее время занимаюсь переводами
текстов,грамотно редактирую предоставленную информацию в текстах. Владею
украинским ,русским и английским .Люблю свою работу потому что
развиваюсь вместе с ней и познаю что-то новое! Подхожу в заданию
ответственно и выполняю в срок. Гарантирую качественно и своевременно-
выполненную работу. Ценю и уважаю ваше время.
Буду рада сотрудничеству.