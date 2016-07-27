1000 креативных идей для каждого квадратного метра

Я, как дизайнер интерьера, с опытом работы, готова предложить Вам полный набор услуг по проектированию жилых и общественных помещений, а также фасадов. Стоимость моих услуг: от 400 рублей кв. метр. В стоимость входит разработка дизайн-проекта, полный пакет необходимых чертежей, составление коллажей с целью выбора стилевого и цветового решения и создания дизайн-концепции. Если вы хотите уютный, функциональный, стильный и креативный интерьер для своего дома, офиса. ресторана, и т.п., я всегда буду рада помочь в этом вопросе.