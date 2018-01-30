tatianaKo

Татьяна tatianaKo

 
34 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Привет! Я креативный php-разработчик с аналитическим складом ума!

У меня глубокие знания PHP 5 (предпочитаю Yii2 Framework),

- MySQL 5 (дизайн, комплексные запросы, оптимизация),

- JavaScript (jQuery, AngularJS),

- HTML5/XHTML,

- Адаптивная верстка

- Bootstap,

- Контроль версий (редпочитаю GIT)

- Работа с API

- Сервер администрирование (Amazon Web Services (AWS) 

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryYiiGit