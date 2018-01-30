Привет! Я креативный php-разработчик с аналитическим складом ума!
У меня глубокие знания PHP 5 (предпочитаю Yii2 Framework),
- MySQL 5 (дизайн, комплексные запросы, оптимизация),
- JavaScript (jQuery, AngularJS),
- HTML5/XHTML,
- Адаптивная верстка
- Bootstap,
- Контроль версий (редпочитаю GIT)
- Работа с API
- Сервер администрирование (Amazon Web Services (AWS)
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Портфолио
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