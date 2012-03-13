Tatiana Khabarova tatiana_dtatiana_d
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Грамотный переводчик немецкого языка, редактор-корректор
Перевод юридических документов, переводы различной степени сложности и срочности в сфере локализации ПО, машиностроения, станкостроения и приборостроения, также имею опыт переводов документов по проектированию, строительству, деревообработке, электротехнике, вводу в эксплуатацию объектов текстильной, машиностроительной, пищевой промышленности.
Имею опыт редактирования и корректуры. Смогу качественно и в срок выполнить верстку переводных документов в ряде программ.
Опытный пользователь: TRADOS, SDLX, TRANSIT
Corel, Photoshop, AutoCAD, Microsoft Office и др.
Жду Ваших предложений по адресу: [email protected]
и по телефону: 89052748586
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Портфолио
- Насосное оборудование (отрывок из проекта)141 просмотр
- Деревоообработка137 просмотров
- Реклама Черногории172 просмотра
- Таможенные документы140 просмотров
- Строительство (отрывок из переведенной книги)192 просмотра
- Общая тематика153 просмотра
- Фрезерный станок (часть)166 просмотров
- Электрооборудование142 просмотра
- Юридические документы155 просмотров