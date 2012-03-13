Грамотный переводчик немецкого языка, редактор-корректор

Перевод юридических документов, переводы различной степени сложности и срочности в сфере локализации ПО, машиностроения, станкостроения и приборостроения, также имею опыт переводов документов по проектированию, строительству, деревообработке, электротехнике, вводу в эксплуатацию объектов текстильной, машиностроительной, пищевой промышленности.

Имею опыт редактирования и корректуры. Смогу качественно и в срок выполнить верстку переводных документов в ряде программ.

Опытный пользователь: TRADOS, SDLX, TRANSIT

Corel, Photoshop, AutoCAD, Microsoft Office и др.

Жду Ваших предложений по адресу: [email protected]

и по телефону: 89052748586