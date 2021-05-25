tatiana_dmi

SMM-маркетолог

Добрый день, меня зовут Татьяна и я действующий smm-маркетолог.

Работаю абсолютно в разных сферах🔥

Не растут продажи? Развитие стоит на месте?

Я с радостью помогу вам эффективно продвинуть бизнес:

Сделаю аудит и напишу рекомендации (подробный разбор профиля)

▫1200р

Оформлю аккаунт

▫ шапка профиля: от 500р

▫альбомы сторис: от 150р

▫визуал ленты: от 700р (6 фото)

▫таплинк: от 2000р

▫подбор хештегов: от 550р

▫обработка фото: от 100р

Упакую профиль

▫контент план для сторис: 2500р

▫контент-план для постов: 2000р

▫напишу продающий пост: от 1500р (3шт)

Продвину бизнес и составлю стратегию продвижения

Что вы получите на выходе:

▫Узнаваемость бренда (товара, услуги)

▫Приток холодного и удержание тёплого трафика

▫Рост прибыли от продаж

Примеры работ, отзывы и прайс вы можете посмотреть здесь: https://instagram.com/tatiana__shine?utm_medium=copy_link