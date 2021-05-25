tatiana_dmi

Добрый день, меня зовут Татьяна и я действующий smm-маркетолог.
Работаю абсолютно в разных сферах🔥
Не растут продажи? Развитие стоит на месте?
Я с радостью помогу вам эффективно продвинуть бизнес:
Сделаю аудит и напишу рекомендации (подробный разбор профиля)
▫1200р
Оформлю аккаунт
▫ шапка профиля: от 500р
▫альбомы сторис: от 150р
▫визуал ленты: от 700р (6 фото)
▫таплинк: от 2000р
▫подбор хештегов: от 550р
▫обработка фото: от 100р
Упакую профиль
▫контент план для сторис: 2500р
▫контент-план для постов: 2000р
▫напишу продающий пост: от 1500р (3шт)
Продвину бизнес и составлю стратегию продвижения
Что вы получите на выходе:
▫Узнаваемость бренда (товара, услуги)
▫Приток холодного и удержание тёплого трафика
▫Рост прибыли от продаж
Примеры работ, отзывы и прайс вы можете посмотреть здесь: https://instagram.com/tatiana__shine?utm_medium=copy_link