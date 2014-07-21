tatiana_lodi

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

Английский: отличное

Итальянский :отличное

Нидерландский: хорошее

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Ф.И.О.:Ющенко Татьяна Андреевна

Дата рождения: 21.09.1985

Гражданство: Белорусское

Место рождения: Минск, Беларусь

Место проживания: Милан, Италия

Семейное положение: замужем

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домашний телефон: +39 0371 840315

Мобильный телефон: +39 377 2746676

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Минский государственный лингвистический университет (2003 - 2008)

Факультет: переводческий

Специальность: лингвист, переводчик-референт английского и нидерландского языков, современные иностранные языки (перевод)

Специализация: политические, экономические и международно-правовые тексты

Средний балл диплома: 8 баллов

Дополнительное образование и сертификаты

Третий иностранный язык: (итальянский)

Период обучения: 2005 - 2008

Учебное заведение: Минский государственный лингвистический университет, кафедра третьего иностранного языка

Диплом с отличием

Международные сертификаты

Итальянский язык: CILS4 (Итальянский как второй язык) — июнь 2012

Курсы: Итальянский как второй язык, уровень 9/10 и 10/10 (Милан, Италия)

Период: октябрь 2011- май 2012

ОПЫТ РАБОТЫ

Внештатный переводчик (2007-2009)

Агентства переводов «Лингва Трейд», «Шикор» (Москва) «Мосты» (Йошкар-Ола)

Перевод документации, технических и юридических текстов (итальянский, английский, нидерландский)

Секретарь-переводчик (1апреля 2009 - 30 июля 2010)

ООО «Крафтвинилторг» Минск

Переписка с иностранными партнерами, устные переводы во время международных выставок, командировок и деловых переговоров, подготовка документов, перевод технической документации и инструкций.

Внештатный переводчик (с 2010 года по настоящее время)

Устные переводы во время международных выставок и деловых переговоров, письменные переводы текстов различной тематики (английский и итальянский языки).

Владение компьютером: Знание оргтехники. Опытный ПК пользователь, Microsoft Word, Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox), e-mail, Acrobat Reader, Fine Reader, Access.

Дополнительная информация: Бизнес лексика, финансы, деловая переписка; экономические, экологические, технические, рекламные тексты; общеупотребительная лексика, художественные, публицистические тексты.

Личные качества: Аккуратность, внимательность, исполнительность, пунктуальность, честность, коммуникабельность, ответственность, готовность обучаться и приобретать новые навыки.