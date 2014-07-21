tatiana_lodi

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
Английский: отличное
Итальянский :отличное
Нидерландский: хорошее
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Ф.И.О.:Ющенко Татьяна Андреевна
Дата рождения: 21.09.1985
Гражданство: Белорусское
Место рождения: Минск, Беларусь
Место проживания: Милан, Италия
Семейное положение: замужем
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Домашний телефон: +39 0371 840315
Мобильный телефон: +39 377 2746676
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Минский государственный лингвистический университет (2003 - 2008)
Факультет: переводческий
Специальность: лингвист, переводчик-референт английского и нидерландского языков, современные иностранные языки (перевод)
Специализация: политические, экономические и международно-правовые тексты
Средний балл диплома: 8 баллов
Дополнительное образование и сертификаты
Третий иностранный язык: (итальянский)
Период обучения: 2005 - 2008
Учебное заведение: Минский государственный лингвистический университет, кафедра третьего иностранного языка
Диплом с отличием
Международные сертификаты
Итальянский язык: CILS4 (Итальянский как второй язык) — июнь 2012
Курсы: Итальянский как второй язык, уровень 9/10 и 10/10 (Милан, Италия)
Период: октябрь 2011- май 2012
ОПЫТ РАБОТЫ
Внештатный переводчик (2007-2009)
Агентства переводов «Лингва Трейд», «Шикор» (Москва) «Мосты» (Йошкар-Ола)
Перевод документации, технических и юридических текстов (итальянский, английский, нидерландский)
Секретарь-переводчик (1апреля 2009 - 30 июля 2010)
ООО «Крафтвинилторг» Минск
Переписка с иностранными партнерами, устные переводы во время международных выставок, командировок и деловых переговоров, подготовка документов, перевод технической документации и инструкций.
Внештатный переводчик (с 2010 года по настоящее время)
Устные переводы во время международных выставок и деловых переговоров, письменные переводы текстов различной тематики (английский и итальянский языки).
Владение компьютером: Знание оргтехники. Опытный ПК пользователь, Microsoft Word, Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox), e-mail, Acrobat Reader, Fine Reader, Access.
Дополнительная информация: Бизнес лексика, финансы, деловая переписка; экономические, экологические, технические, рекламные тексты; общеупотребительная лексика, художественные, публицистические тексты.
Личные качества: Аккуратность, внимательность, исполнительность, пунктуальность, честность, коммуникабельность, ответственность, готовность обучаться и приобретать новые навыки.