tatiana_od

Лингвист-переводчик

2015 Северный Арктический Федеральный университет, Архангельск, Лингвист-переводчик в сфере международного бизнеса - диплом специалиста с отличием

2012, весенний семестр – Mälardalen University - Scandinavian Studies, 30 cr (Вестерос, Швеция)

• шведский (свободный),

• английский (свободный)

Тематики: Деловая и личная переписка, Договоры и контракты, Бизнес, Маркетинг, Перевод личных документов, Туризм, Реклама, Перевод сайтов и др.

2012, весенний семестр – Учеба по обмену в Университете Мэлардален, Швеция

2012 – 2013 участие в международном проекте «Шведский язык в международной бизнес-коммуникации»,

участие в международном научном семинаре «Преподавание шведского языка как иностранного для международной бизнес-коммуникации в странах Балтийского региона»

2012 участие в Международном музыкальном фестивале Urband Camp в качестве волонтера-переводчика

2013, март, участие в семинаре и деловой игре-тренинге на английском языке «Борьба за выход на международный рынок экскурсионно-переводческих услуг», Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права

2014, февраль - март, переводчик-практикант, Институт экономики и управления Северного Арктического федерального университета, Архангельск

2014, сентябрь - октябрь, переводчик-практикант, Детская школа народных ремесел (школа Бурчевского), Архангельск

Сотрудничество с бюро переводов на внештатной основе (Avanta Translating, Челябинск; "Лингвиста", Ульяновск)