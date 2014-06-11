tatiana_pristupa

о/р 22 г., науч/поп., публиц., худож., религ., юр. тесты анг/рус, рус/анг

Кандидат филол. наук, преподаватель ВУЗа, перевод книг с англ. на русск. для Южно-Христианского Ун-та г. Алабама, Монтгомери США (по истории религии, психологии, исторические комментарии), перевод документов на усыновление в США, выезд в США, Австралию, перевод статей с укр., русск. на англ. для путеводителей, судебный переводчик для иностранных граждан (следственные мероприятия, допросы, опознания, протоколы и решения суда), лекции по культуре и истории для иностранцев-участников международных саммитов, конференций.