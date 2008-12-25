tatiana_romashko

Студия интернет-проектов 8000 входит в состав "1С:Бухучет и Торговля (БИТ)"

Студия интернет-проектов 8000 входит в состав группы компаний «1С:Бухучет и Торговля (БИТ)» - одного из лидеров на рынке автоматизации.

Большой опыт в разработке интернет-проектов различной сложности, их сопровождению и продвижению, а также профессионализм и слаженность команды разработчиков позволяют нам выполнять даже самые сложные и оригинальные проекты.

Наша специализация - разработка сайтов на основе системы 1С-Битрикс и программного обеспечения для корпоративного бизнеса.

Наши специалисты постоянно повышают квалификацию, проходя передовые курсы обучения. Многие из наших сотрудников имеют сертификаты наших партнеров – компании Яндекс, Бегун, в области интернет-рекламы и фирмы 1С – (сопряжение интернет-ресурсов с системой программ «1С:Предприятие»).

Мы готовы предложить вам полный спектр услуг, которые могут быть связаны с разработкой сайта:

- Подбор и регистрация доменных имён в зонах RU, SU, NET, COM, ORG, BIZ, INFO.

- Хостинг Интернет-сайта (от 300р./мес.) на собственных серверах PHP5.0 + MySQL

- Продвижение Интернет-сайта в поисковых системах

- Интернет-реклама (медийная и контекстная)

- Информационное и техническое сопровождение