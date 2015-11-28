tatiana_say

Татьяна tatiana_say

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Редактор, корректор, копирайтер, дизайнер, расшифровщик

Технический редактор, выпускающий редактор, дизайнер

Выпуск информационно-рекламных изданий, контроль изготовления, утверждения и размещения рекламных макетов, подборка материалов, определение тем выпуска, редакторская правка журналистских текстов, контроль верстки, конечная корректорская вычитка изданий; 

черновая верстка справочника, изготовление дизайн-макетов; 

администрирование, модерация и наполнение интернет-ресурсов издательства (информационный сайт о деятельности издательства, информационно-справочный портал г. Оренбурга)

Транскрибация (расшифровка) аудио и видео контента в текстовый формат с последующей редакторской правкой.

Копирайтер, рерайтер

Копирайт, рерайт текстов по различной тематике.

Корректор

Корректорская вычитка и правка выпусков журнала в программе InDesign.

Отзывы заказчиков

alisa_traumwelt
Алиса 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
39 отзывов(-1)
$2
10 баллов
9 лет назад
Расшифровка короткого фрагмента (аудио)
Работа выполнена хорошо и в срок. Рекомендую обращаться.
Положительный опыт сотрудничества. Предельно ясно поставлена задача, быстрая проверка, оплата в срок. Рекомендую для работы.
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