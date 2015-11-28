tatiana_say

Технический редактор, выпускающий редактор, дизайнер
Выпуск информационно-рекламных изданий, контроль изготовления, утверждения и размещения рекламных макетов, подборка материалов, определение тем выпуска, редакторская правка журналистских текстов, контроль верстки, конечная корректорская вычитка изданий;
черновая верстка справочника, изготовление дизайн-макетов;
администрирование, модерация и наполнение интернет-ресурсов издательства (информационный сайт о деятельности издательства, информационно-справочный портал г. Оренбурга)
Транскрибация (расшифровка) аудио и видео контента в текстовый формат с последующей редакторской правкой.
Копирайтер, рерайтер
Копирайт, рерайт текстов по различной тематике.
Корректор
Корректорская вычитка и правка выпусков журнала в программе InDesign.