tatiana_say

Редактор, корректор, копирайтер, дизайнер, расшифровщик

Технический редактор, выпускающий редактор, дизайнер

Выпуск информационно-рекламных изданий, контроль изготовления, утверждения и размещения рекламных макетов, подборка материалов, определение тем выпуска, редакторская правка журналистских текстов, контроль верстки, конечная корректорская вычитка изданий;

черновая верстка справочника, изготовление дизайн-макетов;

администрирование, модерация и наполнение интернет-ресурсов издательства (информационный сайт о деятельности издательства, информационно-справочный портал г. Оренбурга)

Транскрибация (расшифровка) аудио и видео контента в текстовый формат с последующей редакторской правкой.

Копирайтер, рерайтер

Копирайт, рерайт текстов по различной тематике.

Корректор

Корректорская вычитка и правка выпусков журнала в программе InDesign.