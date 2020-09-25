Слова, как ключи. Правильно подобрав, можно открыть любую душу и закрыть любой рот…

Давайте познакомимся!

По профессии я учитель русского языка и литературы,поэтому можно сказать, что написанием и редактированием текстов занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Кроме того, многих учеников сопровождала в написании научно-исследовательских работ, проектов, являюсь руководителем школьной газеты. Пишу стихи. Креативна. Очень ответственно отношусь к выполнению работы.

Люблю учиться, развиваться, никогда не стою на месте. Недавно решила попробовать себя в копирайтинге, считаю, что для этого есть все предпосылки. В данный момент учусь на курсе"Специалист по копирайтингу", где изучаю современные схемы создания текстов.Во время учебы пишу на разные темы различные виды текстов: продающие, информационные, на главную, о нас, посты, статьи для соц. сетей. Получается неплохо. Готова к сотрудничеству.

Предпочитаемые темы: образование, социология, дети,здоровье, товары для обустройства дома, одежда, бытовая техника, мебель.

Считаю, что справлюсь с большинством предложенных тем при подробном ТЗ и наличии информации.Моими преимуществами являются грамотность, умение работать с текстами, серьезное отношение к работе, желание совершенствоваться.