tatianabalabaeva

Копирайтер,

Добрый день! Меня зовут Татьяна, я начинающий копирайтер. Скажу сразу, я очень дотошный человек, вникаю в самую глубь поставленной задачи.

Люблю, когда каждое слово находится на своем месте в предложении. Также я очень люблю читать, учиться чему-то новому, пробовать разные приемы написания ярких текстов.

О себе скажу, что я достаточно активный, позитивный и творческий человек.

Уважаю людей, которые точно, качественно и в срок делают свою работу (согласитесь, хирург, который во время операции все бросит и скажет «Ничего не знаю, у меня обед!» — это что-то выходящее за рамки реальности). Но вот вопрос: если мы так придирчивы к врачам, то почему мы пропускаем некоторые профессии сквозь рукава? Неужели хоть кому-то позволительно делать плохо свою работу?

Именно поэтому я предлагаю Вам начать работать со мной: я сделаю Ваш текст качественно, в срок, узнаваемым и ярким! Не понравится? Не проблема — я верну Вам деньги.

Также количество правок текста я не устанавливаю, так как считаю, что мы должны работать до конца, до каждой правильно поставленной запятой!

Пишите мне, я буду рада с вами сотрудничать!

В случае чего, готова выйти на связь в удобном для Вас формате и детально всё обсудить.