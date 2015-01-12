статьи, тексты, доклады на любые темы

Темы, по которым я пишу статьи с большим удовольствием, благодаря практическому опыту:

Юридические тематика (претензии, иски, реальные истории по защите прав потребителей, защите прав в суде)

Недвижимость (новостройки, вторичка, районы города СПб и Ленинградской области)

Зарубежная недвижимость (Испания, Финляндия, Черногория...)

Путешествия (очерки о странах: Европа, Азия, Австралия)

Образование (детские развивающие занятия, школы, внеурочная деятельность)

Английский язык.

Трудоустройство (резюме, рекрутинг)

Медицинская тематика (отзывы о клиниках, врачах, ДМС, медицинском туризме)

И многое другое, в том числе на английском языке ;).

Готова принять срочные и не очень срочные заказы на новогодние праздники и до 17 января)