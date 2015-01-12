Имеются все материалы для диплома - тестовая часть, таблицы, карты, план, составленный преподавателем. Необходимо переработать материалы в димплом. Первая глава - срочно, остальное - постепенно к февралю. Примерная тематика - расчеты НДВ, ОВОС ...
статьи, тексты, доклады на любые темы
Темы, по которым я пишу статьи с большим удовольствием, благодаря практическому опыту:
Юридические тематика (претензии, иски, реальные истории по защите прав потребителей, защите прав в суде)
Недвижимость (новостройки, вторичка, районы города СПб и Ленинградской области)
Зарубежная недвижимость (Испания, Финляндия, Черногория...)
Путешествия (очерки о странах: Европа, Азия, Австралия)
Образование (детские развивающие занятия, школы, внеурочная деятельность)
Английский язык.
Трудоустройство (резюме, рекрутинг)
Медицинская тематика (отзывы о клиниках, врачах, ДМС, медицинском туризме)
И многое другое, в том числе на английском языке ;).
Готова принять срочные и не очень срочные заказы на новогодние праздники и до 17 января)
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- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад