tatianalabelle91

Устные, письменные переводы, наполнение сайтов, тексты

- учитель первой категории

- опыт работы переводчиком - 6 лет

- опыт работы преподавателем- 5 лет

- диплом DALF C1

- преподавание английского, французского языков

- призовое место в фестивале по французскому языку «Калейдоскоп-2014» (2 место)

- Участие во Всероссийском слете юных краеведов-туристов, экологов и этнографов (2 место в номинации «Полевая конференция», 2 место в номинации «Конкурс знатоков-краеведов»)

- 1 место в Международном Конкурсе переводов по проблеме преподавания английского языка "Teacher's Methology", г. Краснодар

- участие во Всероссийском фестивале проектных работ учащихся, 2014-2015 учебный год

Образование

2013

БГУ имени академика И.Г. Петровского

Высшее,

Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Иностранных языков

Специальность: Учитель французского и английского языков