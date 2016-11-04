tatianalabelle91

- учитель первой категории
- опыт работы переводчиком - 6 лет
- опыт работы преподавателем- 5 лет
- диплом DALF C1
- преподавание английского, французского языков
- призовое место в фестивале по французскому языку «Калейдоскоп-2014» (2 место)
- Участие во Всероссийском слете юных краеведов-туристов, экологов и этнографов (2 место в номинации «Полевая конференция», 2 место в номинации «Конкурс знатоков-краеведов»)
- 1 место в Международном Конкурсе переводов по проблеме преподавания английского языка "Teacher's Methology", г. Краснодар
- участие во Всероссийском фестивале проектных работ учащихся, 2014-2015 учебный год
Образование
2013
БГУ имени академика И.Г. Петровского
Высшее,
Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Иностранных языков
Специальность: Учитель французского и английского языков