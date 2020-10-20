tatianaprineva77

Перевод с английского на русский

Доброго времени суток, дорогие заказчики и коллеги!

Меня зовут Татьяна, я переводчик английского языка.

В 2012 году я окончила Московский Институт Иностранных Языков, специализация Мировая Экономика. Изучала микро и макро экономику, а также историю экономических наук исключительно на английском языке.

В период обучения успешно получила дополнительный сертификат Cambridge ESOL Entry Level Certificate.

По окончании института работала в ОАО "Аэрофлот" в международном терминале.

Мои тематики:

1. Общая

2. Техническая (руководства по эксплуатации и т. д.)

3. Художественная (книги, рассказы т. д.).

4. Экономическая