tatianaprineva77

Перевод с английского на русский
Доброго времени суток, дорогие заказчики и коллеги!
Меня зовут Татьяна, я переводчик английского языка.
В 2012 году я окончила Московский Институт Иностранных Языков, специализация Мировая Экономика. Изучала микро и макро экономику, а также историю экономических наук исключительно на английском языке.
В период обучения успешно получила дополнительный сертификат Cambridge ESOL Entry Level Certificate.
По окончании института работала в ОАО "Аэрофлот" в международном терминале.
Мои тематики:
1. Общая
2. Техническая (руководства по эксплуатации и т. д.)
3. Художественная (книги, рассказы т. д.).
4. Экономическая
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