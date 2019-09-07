tatianarodina

Татьяна tatianarodina

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Начинающий фрилансер. Помогу с выполнением разноплановой работы.

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Татьяна и я могу предоставить Вам свои услуги в области:

  • Простая помощь. Простые поручения: найти и скачать информацию, зарегистрировать аккаунт, протестировать игру или заполнить таблицу и т.п.
  • Дизайн. Макет визиток, брошюр, буклетов; оформление аккаунт в Instagram (а именно Stories).
  • Другое.

Я гарантирую Вам со своей стороны пунктуальность, вежливость в общении и, самое главное, качество выполнения Ваших заданий.