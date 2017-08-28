tatianasidorova

Копирайт, рерайт, редактирование и корректура текстов, запись аудиокниг.

Копирайт, рерайт, редактирование и корректура текстов, запись аудиокниг.Имею высшее педагогическое образование. По второму образованию психолог. В приоритете работа педагогической и психологической направленности. Буду рада сотрудничеству. Работу выполняю качественно и точно в срок. Учитываю все пожелания заказчика.