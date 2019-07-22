tatianasin

Инженер, ПГС

Высшее образование:

2017-2019 Академия Строительства и Архитектуры ДГТУ (бывш.РГСУ), Ростов-на-Дону

Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС), Магистратура

2013-2017 Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону

Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС), Бакалавр

Обо мне

- Владею нормативной базой строительства;

- Есть опыт координации и совместной работы с профильными специалистами;

- Обладаю навыками анализа проектной документаций, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;

- Уверенный пользователь ПК AutoCad. Базовый уровень владения Lira;

- Владею иностранным языком: английский - базовой уровень.