tatianasin

Инженер, ПГС
Высшее образование:
2017-2019 Академия Строительства и Архитектуры ДГТУ (бывш.РГСУ), Ростов-на-Дону
Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС), Магистратура
2013-2017 Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону
Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС), Бакалавр
Обо мне
- Владею нормативной базой строительства;
- Есть опыт координации и совместной работы с профильными специалистами;
- Обладаю навыками анализа проектной документаций, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- Уверенный пользователь ПК AutoCad. Базовый уровень владения Lira;
- Владею иностранным языком: английский - базовой уровень.
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