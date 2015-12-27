tatieleont

Татьяна Леонтьева tatieleont

 
29 летКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Сайты, социальные сети, реклама и трафик

Landing Page под ключ (копирайтинг, дизайн, верстка, настройка контекста Google и Yandex) - 7000 рублей

Ведение аккаунта Instagram - 7000 рублей в месяц

Ведение группы Вконтакте - 7000 рублей в месяц

Ведение рекламной кампании Google - 4000 рублей в месяц

Ведение рекламной кампании Yandex - 4000 рублей в месяц

Верстка для лендинга - 2000-4000 рублей

Дизайн для лендинга - 2000-4000 рублей

Копирайтинг для лендинга - 300-1000 рублей

Настройка контекстной рекламы Google - 1000 рублей разовая настройка

Настройка контекстной рекламы Yandex - 1000 рублей разовая настройка

Настройка таргетированной рекламы Вконтакте - 1000 рублей разовая настройка

Настройка таргетированной рекламы Facebook - 1000 рублей разовая настройка

Настройка таргетированной рекламы Instagram - 1000 рублей разовая настройка

Настройка таргетированной рекламы в других социальных сетях - 2000 рублей разовая настройка

Объявление на 50 рекламных площадок с аудиторией Казахстан либо Россия - 1000 рублей

Продвижение аккаунта Instagram - 4000 рублей в месяц

Продвижение аккаунта Вконтакте - 6000 рублей в месяц

Сайт-визитка под ключ (5-7 страниц) - 16000 рублей

Фотосессия для социальных сетей - 1000-2000 рублей

Пакет Трафик - 6000 рублей за 2 недели 

+ Ведение группы Вконтакте

+ Ведение странички Инстаграм

+ Таргетированная реклама Вконтакте или Facebook

Сайт-визиткаПродвижение в Instagram