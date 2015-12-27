tatieleont

Татьяна Леонтьева tatieleonttatieleont
Landing Page под ключ (копирайтинг, дизайн, верстка, настройка контекста Google и Yandex) - 7000 рублей
Ведение аккаунта Instagram - 7000 рублей в месяц
Ведение группы Вконтакте - 7000 рублей в месяц
Ведение рекламной кампании Google - 4000 рублей в месяц
Ведение рекламной кампании Yandex - 4000 рублей в месяц
Верстка для лендинга - 2000-4000 рублей
Дизайн для лендинга - 2000-4000 рублей
Копирайтинг для лендинга - 300-1000 рублей
Настройка контекстной рекламы Google - 1000 рублей разовая настройка
Настройка контекстной рекламы Yandex - 1000 рублей разовая настройка
Настройка таргетированной рекламы Вконтакте - 1000 рублей разовая настройка
Настройка таргетированной рекламы Facebook - 1000 рублей разовая настройка
Настройка таргетированной рекламы Instagram - 1000 рублей разовая настройка
Настройка таргетированной рекламы в других социальных сетях - 2000 рублей разовая настройка
Объявление на 50 рекламных площадок с аудиторией Казахстан либо Россия - 1000 рублей
Продвижение аккаунта Instagram - 4000 рублей в месяц
Продвижение аккаунта Вконтакте - 6000 рублей в месяц
Сайт-визитка под ключ (5-7 страниц) - 16000 рублей
Фотосессия для социальных сетей - 1000-2000 рублей
Пакет Трафик - 6000 рублей за 2 недели
+ Ведение группы Вконтакте
+ Ведение странички Инстаграм
+ Таргетированная реклама Вконтакте или Facebook