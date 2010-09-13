Перевожу с английского и с французского языков, в основном медицинская тема

Вермишева Татьяна / Vermisheva Tatiana

Place de Rochefort 8 / 5

1190 Bruxelles

Belgique

Бельгия

Тel: +32 487 147 628

E-mail: [email protected] или tatianaver.@mail.ru

Ассистент — Врач — Переводчик

ПОЖЕЛАНИЕ К БЕДУЩЕЙ РАБОТЕ

Должность : Переводчик на расстоянии. Freelancer.

Зарплата: договорная

ОБРАЗОВАНИЕ:

1985 – 1991 Диплом врача общей практики. Тбилисский Государственный медицинский

Университет

1991 – 1993 Обучение в Клинической Ординатуре на Кафедре Поликлинической и

неотложной терапии.

2001 Получение Бельгийского эквиваленса диплома по типу Среднее/ Высшее

образование. Министерство образования - Франкоговорящее

Equivalence belge du diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur.

Communaute Française.

2000 - 2001 Интенсивный курс обучения французского языка.

Интенсивный курс информатики – Word – Exel – Access

Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.

2002 – 2004 Интенсивный курс обучения нидерландского языка.

Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.

2007 – 2008 Интенсивный курс обучения английского языка.

Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.

2008 – 2009 Высший институт по курсу медсестер — имени Галиллея. ISSIG Brussels.

Belgique.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1980 – 1985 Санитарка в Ревмокардиологическом Республиканском центре.

Тбилиси. Грузия.

1991 — 1993 Врач-терапевт- стажер

Лечебный профилактический центр Тбилиси. Грузия.

1990 — 1999 Врач-терапевт.

Клиника им. Ветеранов Второй Мировой Войны. Тбилиси. Грузия.

1990 — 1999 Врач-терапевт- доброволец

Центр проживания беженцев- гостиница Иверия Тбилиси. Грузия.

2003 — 2004 Переводчик

Русский — Англиский — Французский — Нидерландский

Центр ПСИХО — МЕДИКО помощи беженцам и лицам с различными

жизненными трудностями.

Centre Psycho – Medico – Social pour Refugies “ EXIL” ASBL

Brussels. Belgique.

2006 – 2007 Врач консультант и административный ассистент.

Районная организация по охране здоровья. Район Форест.

Forest Quartiers Santé. Asbl. Brussels. Belgique.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Русский язык - родной язык

Англиский язык - свободно говорю, читаю, слушаю, перевожу.

Французский язык - свободно говорю, читаю, слушаю, перевожу.

Нидерландский язык - базовое знание.

НЕМНОГО О СЕБЕ:

Гражданство бельгии , но русская по происхождению, родилась в Тбилиси Грузия 9 / 02 / 1963

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ :

Я окончила специализированную английскую среднюю школу и хорошо знала англиский язык еще со школы. За время учебы в университете я намного укрепила и упрочила свои знания ,используя специальную медицинскую английскую литературу.

Поступив в клиническую ординатуру, я выполняла специальные переводы по просьбе заведующего кафедры.

Я проживаю в Бельгии уже 10 лет и рабочие языки здесь для меня ,- это французский, англиский и нидерландский. В данный момент я готовлюсь на подтверждение медицинского диплома и занимаюсь по учебникам на французском и английском языках.

Я думаю что могла бы быть Вам полезной в переводах медицинской и любой другой литературы.