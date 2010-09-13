Вермишева Татьяна / Vermisheva Tatiana
Place de Rochefort 8 / 5
1190 Bruxelles
Belgique
Бельгия
Тel: +32 487 147 628
E-mail: [email protected] или tatianaver.@mail.ru
Ассистент — Врач — Переводчик
ПОЖЕЛАНИЕ К БЕДУЩЕЙ РАБОТЕ
Должность : Переводчик на расстоянии. Freelancer.
Зарплата: договорная
ОБРАЗОВАНИЕ:
1985 – 1991 Диплом врача общей практики. Тбилисский Государственный медицинский
Университет
1991 – 1993 Обучение в Клинической Ординатуре на Кафедре Поликлинической и
неотложной терапии.
2001 Получение Бельгийского эквиваленса диплома по типу Среднее/ Высшее
образование. Министерство образования - Франкоговорящее
Equivalence belge du diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur.
Communaute Française.
2000 - 2001 Интенсивный курс обучения французского языка.
Интенсивный курс информатики – Word – Exel – Access
Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.
2002 – 2004 Интенсивный курс обучения нидерландского языка.
Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.
2007 – 2008 Интенсивный курс обучения английского языка.
Institut de Promotion Sociale de la Communaute Française. Brussels. Belgique.
2008 – 2009 Высший институт по курсу медсестер — имени Галиллея. ISSIG Brussels.
Belgique.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1980 – 1985 Санитарка в Ревмокардиологическом Республиканском центре.
Тбилиси. Грузия.
1991 — 1993 Врач-терапевт- стажер
Лечебный профилактический центр Тбилиси. Грузия.
1990 — 1999 Врач-терапевт.
Клиника им. Ветеранов Второй Мировой Войны. Тбилиси. Грузия.
1990 — 1999 Врач-терапевт- доброволец
Центр проживания беженцев- гостиница Иверия Тбилиси. Грузия.
2003 — 2004 Переводчик
Русский — Англиский — Французский — Нидерландский
Центр ПСИХО — МЕДИКО помощи беженцам и лицам с различными
жизненными трудностями.
Centre Psycho – Medico – Social pour Refugies “ EXIL” ASBL
Brussels. Belgique.
2006 – 2007 Врач консультант и административный ассистент.
Районная организация по охране здоровья. Район Форест.
Forest Quartiers Santé. Asbl. Brussels. Belgique.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :
Русский язык - родной язык
Англиский язык - свободно говорю, читаю, слушаю, перевожу.
Французский язык - свободно говорю, читаю, слушаю, перевожу.
Нидерландский язык - базовое знание.
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Гражданство бельгии , но русская по происхождению, родилась в Тбилиси Грузия 9 / 02 / 1963
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ :
Я окончила специализированную английскую среднюю школу и хорошо знала англиский язык еще со школы. За время учебы в университете я намного укрепила и упрочила свои знания ,используя специальную медицинскую английскую литературу.
Поступив в клиническую ординатуру, я выполняла специальные переводы по просьбе заведующего кафедры.
Я проживаю в Бельгии уже 10 лет и рабочие языки здесь для меня ,- это французский, англиский и нидерландский. В данный момент я готовлюсь на подтверждение медицинского диплома и занимаюсь по учебникам на французском и английском языках.
Я думаю что могла бы быть Вам полезной в переводах медицинской и любой другой литературы.
- Без названия102 просмотра
- Перевод медицинской тематики132 просмотра