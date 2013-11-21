tatishdesign

Веб-дизайн, интерфейсы, фирменные стили

Приветствую, меня зовут Татьяна.

Я занимаюсь профессиональной разработкой сайтов.

Опыт работы более 3х лет.

Делаю:

Дизайн сайтов

Логотипы

Сайты под ключ (на CMS Bitrix)

Гарантирую:

Качество работ на уровне портфолио

Выполнение точно в срок

Разработаю эффективное решение для вашего бизнеса.

Открыта для интересных заказов.

Берусь за проекты от 15000 рублей.

Свяжитесь со мной для обсуждения проекта:

[email protected]

Скайп tatishati

8 922 0014354 (По договорённости!)

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Люблю свою работу!