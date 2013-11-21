tatishdesign

Веб-дизайн, интерфейсы, фирменные стили
Приветствую, меня зовут Татьяна.
Я занимаюсь профессиональной разработкой сайтов.
Опыт работы более 3х лет.
Делаю:
Дизайн сайтов
Логотипы
Сайты под ключ (на CMS Bitrix)
Гарантирую:
Качество работ на уровне портфолио
Выполнение точно в срок
Разработаю эффективное решение для вашего бизнеса.
Открыта для интересных заказов.
Берусь за проекты от 15000 рублей.
Свяжитесь со мной для обсуждения проекта:
Скайп tatishati
8 922 0014354 (По договорённости!)
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Люблю свою работу!
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