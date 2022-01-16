tatjana8957ass

Eсть опыт работы в продажах продовольственных и непродовольственных товаров, а также работала в сфере логистики.

Благодаря этому опыту я хорошо развила в себе личные и профессиональные

качества. Такие как, умение наладить общение с разными людьми

(работодателем, коллективом, клиентами), могу концентрироваться и

расставлять приоритеты, даже если случаются внештатные ситуации. За

10летний стаж, я научилась не бояться нового, с удовольствием обучаюсь и

помогаю другим.

Хочется достичь успеха в профессиональном плане, а так как онлайн сфера в наших реалиях очень быстро развивается, то у

меня большое желание попасть в ряды удаленщиков. И хотя на данный момент

я нахожусь в декрете, я освоила навыки ведения блога в Инстаграме. Я

изучила все его возможности, создание постов, оформление фото и видео,

общение в директе и комментариях, привлечение аудитории. Я уверена, что

смогу справиться с делегироваными мне задачами, основываясь на своих

знаниях, не только в Инстаграме, но и на других платформах.