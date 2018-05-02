Сертифицированный специалист по контекстной рекламе + настройка чат-ботов для Facebook
Предоставляю услуги настройки/оптимизации контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс.Директ.
Выполняю:
- Настройку (от сбора семантики до запуска) рекламной кампании
- Оптимизацию рекламной кампании
- Настраиваю ремаркетинг
- Настраиваю рекламу в Youtube
- Настраиваю Shopping ads
- Провожу аудит аккаунта
- Создание и настройка бота
- Создание рекламной кампании для входа в бот
Стоимость
Настройка РК в одной системе – от 150 дол.. (единоразовый платеж)
Настройка РК в 2 системах – от 200 дол.
Сопровождение РК в течение месяца – от 150 дол. (ежемесячная оплата)
Настройка чат-бота 100 дол.
Настройка чат-бота и обучение самостоятельной работы 200 дол.
P.S. Не ограничиваю клиентов к целевых ключевых словах. Это означает, что размер семантики в каждом конкретном случае будет зависеть от вашей ниши, предложения/продукта и планируемого бюджета.
Контекстная реклама
нет отзывов
$25/час
от $150от 4 дней
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