Сертифицированный специалист по контекстной рекламе + настройка чат-ботов для Facebook

Предоставляю услуги настройки/оптимизации контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс.Директ.

Выполняю:

Настройку (от сбора семантики до запуска) рекламной кампании

Оптимизацию рекламной кампании

Настраиваю ремаркетинг

Настраиваю рекламу в Youtube

Настраиваю Shopping ads

Провожу аудит аккаунта

Создание и настройка бота

Создание рекламной кампании для входа в бот

использую Google Analytics и Яндекс.Метрика

Стоимость

Настройка РК в одной системе – от 150 дол.. (единоразовый платеж)

Настройка РК в 2 системах – от 200 дол.

Сопровождение РК в течение месяца – от 150 дол. (ежемесячная оплата)

Настройка чат-бота 100 дол.

Настройка чат-бота и обучение самостоятельной работы 200 дол.

P.S. Не ограничиваю клиентов к целевых ключевых словах. Это означает, что размер семантики в каждом конкретном случае будет зависеть от вашей ниши, предложения/продукта и планируемого бюджета.