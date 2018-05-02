tatjana_lukasova

Татьяна tatjana_lukasova

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Сертифицированный специалист по контекстной рекламе + настройка чат-ботов для Facebook

Предоставляю услуги настройки/оптимизации контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс.Директ.

Выполняю:

  • Настройку (от сбора семантики до запуска) рекламной кампании
  • Оптимизацию рекламной кампании
  • Настраиваю ремаркетинг
  • Настраиваю рекламу в Youtube
  • Настраиваю Shopping ads
  • Провожу аудит аккаунта
Услуги настройки chat-bot для Facebook

  • Создание и настройка бота
  • Создание рекламной кампании для входа в бот
Для аналитики использую Google Analytics  и Яндекс.Метрика

Стоимость

Настройка РК в одной системе – от 150 дол.. (единоразовый платеж)

Настройка РК в 2 системах – от 200 дол.

Сопровождение РК в течение месяца – от 150 дол. (ежемесячная оплата)

Настройка чат-бота 100 дол.

Настройка чат-бота и обучение самостоятельной работы 200 дол.

P.S. Не ограничиваю клиентов к целевых ключевых словах. Это означает, что размер семантики в каждом конкретном случае будет зависеть от вашей ниши, предложения/продукта и планируемого бюджета.

Контекстная реклама
нет отзывов
$25/час
от $150от 4 дней
#531