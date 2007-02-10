tatkolyasin

Koлясинская Татьяна Болеславовна

Письменный переводчик технической литературы с английского языка на русский, опыт работы: ВНИИгосударственной патентной экспертизы-ведущий патентный эксперт (рассмотрение заявок на изобретение, патентный поиск, перевод патентной документации, оформление документов), Всесоюзный Центр переводов- нештатный переводчик (письменные переводы технических текстов с английского на русский).

Образование: Московский автомобильно-дорожный институт (диплом с отличием по специальности "Гидропневмоавтоматика и гидропривод"), Вечерний факультет совершенствования языковой подготовки дипломированных специалистов МГПИИЯ им. Мориса Тореза (специальность - переводчик с английского на русский язык)