tatperevod

Профессиональный переводчик с/на турецкий англ

Профессиональный переводчик, который поможет Вам решить вопросы:

- Устный перевод и сопровождение бизнес-делегаций из Турции (имею отличный опыт сопровождения первых лиц регионов РФ)

- Он-лайн переговоры, встречи и мероприятия (Zoom, Skype и др.)

- Письменный перевод документов с турецкого языка на русский и с русского на турецкий (любой сложности)

- Устный перевод в режиме видео-конференций и сопровождение делегаций.

- Оперативно и правильно оформить Апостиль на документы, предоставляемые в официальные органы Турецкой Республики (покупка недвижимости, ПМЖ, обучение, переезд и др.)

- Перевод -видео и -аудио файлов.Работаю с 2007 года. Деловые поездки по РФ и Турции, выставки. Хорошее знание Стамбула, представление Ваших интересов и сопровождение в поездках. Поиск и совместное решение любых нестандартных ситуаций. Полное понимание всех нюансов, делового этикета и ментальных особенностей партнеров. Загранпаспорт.