tatsiana_korol

Архитектурное и строительное проектирование, оформление чертеже

Опыт работы в области архитектуры и строительства с 2007 года.

Услуги по архитектурному и строительному проектированию, оформлению чертежей.

Професиональные навыки: AutoCad, SketchUp, ArhiCad, Photoshop, Microsoft Office Word, Excel, Power Point и др.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фриланс – не основная занятость. Совмещаю с офисной работой.

Буду рада работать с Вами!

Контакты:

Skype: tatiana_baranki

e-mail: [email protected]

Webmoney:

R240340694194

Z181633364579