tatsiana_korol

Татьяна Король tatsiana_koroltatsiana_korol
35 летБеларусь/Барановичи
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Архитектурное и строительное проектирование, оформление чертеже
Опыт работы в области архитектуры и строительства с 2007 года.
Услуги по архитектурному и строительному проектированию, оформлению чертежей.
Професиональные навыки: AutoCad, SketchUp, ArhiCad, Photoshop, Microsoft Office Word, Excel, Power Point и др.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Фриланс – не основная занятость. Совмещаю с офисной работой.
Буду рада работать с Вами!
Контакты:
Skype: tatiana_baranki
e-mail: [email protected]
Webmoney:
R240340694194
Z181633364579
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