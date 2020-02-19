SEO услуги

Заказы принимаю как по одному направлению, так и в комплексе.

1) Внутренняя оптимизация сайта

Подбор ключевых слов и распределение их по целевым страницам

Устранение ошибок в коде сайта

Написание мета-тегов

Внутрення перелинковка страниц сайта

Создание карты сайта

Добавление или редактирование файла robots.txt*

Обновление контента сайта

2) Внешняя оптимизация сайта

Регистрация в каталогах

Обмен ссылками

Покупка ссылок

Контекстная реклама

Баннерная реклама

Размещение ссылок на форумах, блогах, базах статей

3)Продвижение в социальных сетях

Возьмусь только за интересные проекты по продвижению в соц сетях.

4)Усовершенствование юзабилити сайта

Подготовлю отчет об ошибках, моментах, которые стоит усовершенствовать, дам рекомендации, подготовлю план работ, основываясь на статистике предпочтений целевой аудитории. Возможна доработка сайта с моим программистом и дизайнером.