tatsick

Таня Денисова tatsick

 
38 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SEO услуги

Заказы принимаю как по одному направлению, так и в комплексе.

1) Внутренняя оптимизация сайта

Подбор ключевых слов и распределение их по целевым страницам

Устранение ошибок в коде сайта

Написание мета-тегов

Внутрення перелинковка страниц сайта

Создание карты сайта

Добавление или редактирование файла robots.txt*

Обновление контента сайта

2) Внешняя оптимизация сайта

Регистрация в каталогах

Обмен ссылками

Покупка ссылок

Контекстная реклама

Баннерная реклама

Размещение ссылок на форумах, блогах, базах статей

3)Продвижение в социальных сетях

Возьмусь только за интересные проекты по продвижению в соц сетях.

4)Усовершенствование юзабилити сайта

Подготовлю отчет об ошибках, моментах, которые стоит усовершенствовать, дам рекомендации, подготовлю план работ, основываясь на статистике предпочтений целевой аудитории. Возможна доработка сайта с моим программистом и дизайнером.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Составить описание товара на английском

    Я вам скину страницу с информацией о товаре. От вас хочу получить текст на английском языке с подробным грамотным описанием товара. Объём текста не более страницы А4( везде будет отличаться объём). У меня порядка 25 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
nomare
Алёна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Составить описание товара на английском
Татьяна хороший заказчик, понятно ставит задачу, оплата в срок. Рада нашему сотрудничеству.
Профессионально, быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничество с Алёной.
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