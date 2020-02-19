Я вам скину страницу с информацией о товаре. От вас хочу получить текст на английском языке с подробным грамотным описанием товара. Объём текста не более страницы А4( везде будет отличаться объём). У меня порядка 25 ...
Заказы принимаю как по одному направлению, так и в комплексе.
1) Внутренняя оптимизация сайта
Подбор ключевых слов и распределение их по целевым страницам
Устранение ошибок в коде сайта
Написание мета-тегов
Внутрення перелинковка страниц сайта
Создание карты сайта
Добавление или редактирование файла robots.txt*
Обновление контента сайта
2) Внешняя оптимизация сайта
Регистрация в каталогах
Обмен ссылками
Покупка ссылок
Контекстная реклама
Баннерная реклама
Размещение ссылок на форумах, блогах, базах статей
3)Продвижение в социальных сетях
Возьмусь только за интересные проекты по продвижению в соц сетях.
4)Усовершенствование юзабилити сайта
Подготовлю отчет об ошибках, моментах, которые стоит усовершенствовать, дам рекомендации, подготовлю план работ, основываясь на статистике предпочтений целевой аудитории. Возможна доработка сайта с моим программистом и дизайнером.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад