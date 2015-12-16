tattoobudha

За 6лет обучения на факультете прикладной
математики и информатики были получены
исчерпывающие знания по следующим
дисциплинам: ООП (С++), анализ ипостроение алгоритмов, искусственный
интеллект (prolog), базыданных (MySQL) и др. Атакже базовые знания в программировании
под Linux. Основнымязыком разработки на период обучения
был С++. Обладаю исчерпывающими знаниями
в web-разработке: HTML(CSS (JS(JQuery, AJAX,PJAX, knockout.js, JQueryUI и многиедругие js-фрэймворкии плагины), адаптивная верстка.Имею опыт ООП-разработки на JS. Валидность и кроссбраузерность (от
IE8) верстки по требованию.Имею опыт в работе со следующими
«движками»: Bitrix, MODx,GetSimple, Drupal, WordPress,OpenCard.Имею обширный опыт работыс чужим кодом. Из систем контроля версий
предпочитаю Git.Для разработки веб-приложенийпредпочитаю yii.Есть опыт команднойразработки проектов, а также опыт
удаленной работы.