tattoobudha

Проектировщик интерфейсов, веб-разработчик, верстальщик

За 6лет обучения на факультете прикладной

математики и информатики были получены

исчерпывающие знания по следующим

дисциплинам: ООП (С++), анализ ипостроение алгоритмов, искусственный

интеллект (prolog), базыданных (MySQL) и др. Атакже базовые знания в программировании

под Linux. Основнымязыком разработки на период обучения

был С++. Обладаю исчерпывающими знаниями

в web-разработке: HTML(CSS (JS(JQuery, AJAX,PJAX, knockout.js, JQueryUI и многиедругие js-фрэймворкии плагины), адаптивная верстка.Имею опыт ООП-разработки на JS. Валидность и кроссбраузерность (от

IE8) верстки по требованию.Имею опыт в работе со следующими

«движками»: Bitrix, MODx,GetSimple, Drupal, WordPress,OpenCard.Имею обширный опыт работыс чужим кодом. Из систем контроля версий

предпочитаю Git.Для разработки веб-приложенийпредпочитаю yii.Есть опыт команднойразработки проектов, а также опыт

удаленной работы.