tatusik1979

юрист, кадровик с 15 летним стажем

Юрист с опытом работы в сфере трудового, гражданского и хозяйственного права.

-Разработка проектов договоров, юридическая экспертиза договоров и дополнительных соглашений.

-Подготовка процессуальных документов (исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы, возражения, ходатайства, пояснения, заявления и пр.).

-Досудебное урегулирование споров (подготовка претензий, ответов на претензии).

-Разработка внутренней документации для предприятий (должностные инструкции, положения, приказы, штатное расписание).