tatyana2515

Переводчик с английского языка. Работа с расшифровкой, транскрибацией и наборами текстов. Программирование.
5 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый заказ быстро и качественно.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
4. Опыт. У меня есть опыт переводчиком английского языка, наборщиком текстов, и я помимо этого начинающий программист.
5. Я не беру за работу заоблачные цены.
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