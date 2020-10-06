tatyana2515

Переводчик с английского языка. Работа с расшифровкой, транскрибацией и наборами текстов. Программирование.

5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый заказ быстро и качественно.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

4. Опыт. У меня есть опыт переводчиком английского языка, наборщиком текстов, и я помимо этого начинающий программист.

5. Я не беру за работу заоблачные цены.