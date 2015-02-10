tatyana2626

Требуется удаленная работа инженера - сметчика.
Разработка и проверка проектно-сметной документациина все виды СМР, отделочные работы, наружные и внутренние сети. благоустройство
территории, подсчет объемов по проектам, ведение накопительного учета по КС-2,
КС-3, в базах ФЕР, ТСН, ТСНБ. Корректировка, проверка смет и актов выполненных
работ подрядчиков. Взаимодействие с генподрядчиком по выполнению работ. Опыт
работы с бюджетом. Работаю в программе Smeta.RU. Гарантирую порядочность,
исполнительность, аккуратность, нацеленность на результат.
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