Рада общению! Здравствуйте!
Найти хорошего (надежного, скоростного, порядочного) копирайтера за умеренные деньги довольно сложно.
Часто профессионалы грешат «короной» на голове и безмерными амбициями ниже. А если еще и человеческий фактор подкачал – пиши «пропало»!
Обратившись ко мне, вы познакомитесь с качественным человеком! А это значит, что мой профессионализм будет подкреплен открытостью, честностью, порядочностью, простотой общения и максимально выверенным результатом сотрудничества!
30-летний опыт работы в вузе в области науки, молодежной политики и воспитательной деятельности выработал чутье на целевую аудиторию и умение выбрать единственно верный тип и манеру общения в каждом
конкретном случае.
Параллельная работа на радио, телевидении и в индустрии развлечений дала нестандартность мышления, оригинальность подачи материала и легкость его понимания публикой, когда интересно и увлекательно
удавалось повествовать даже о скучных вещах.
Всё это удачно отразилось на качестве моих текстов.
Среди бонусов:
- с пониманием отношусь к ситуации, когда нужно что-то изменить или добавить, даже если это не было предусмотрено в задании;
- на стадии обсуждения/доработки заказа, предлагаю варианты для улучшения результата;
- созидаю через полное погружение в тему, анализ, свежий взгляд и интересные подходы к тексту;
- и креатив, и консерватив внедряю без ущерба для эффективности и уникальности текста;
- быстро нахожу нужную информацию в открытых источниках;
- стремлюсь к досрочному исполнению заказов;
- творчески азартна, к настроению и требованиям заказчика лояльна.
Буду рада знакомству и неоднократному сотрудничеству.
С уважением и признательностью к Вашему делу, Татьяна З.