Пишу уникально, увлеченно, грамотно. Всегда на связи, в хорошем настроении и приятном расположении духа.

Рада общению! Здравствуйте!

Найти хорошего (надежного, скоростного, порядочного) копирайтера за умеренные деньги довольно сложно.

Часто профессионалы грешат «короной» на голове и безмерными амбициями ниже. А если еще и человеческий фактор подкачал – пиши «пропало»!

Обратившись ко мне, вы познакомитесь с качественным человеком! А это значит, что мой профессионализм будет подкреплен открытостью, честностью, порядочностью, простотой общения и максимально выверенным результатом сотрудничества!

30-летний опыт работы в вузе в области науки, молодежной политики и воспитательной деятельности выработал чутье на целевую аудиторию и умение выбрать единственно верный тип и манеру общения в каждом

конкретном случае.

Параллельная работа на радио, телевидении и в индустрии развлечений дала нестандартность мышления, оригинальность подачи материала и легкость его понимания публикой, когда интересно и увлекательно

удавалось повествовать даже о скучных вещах.

Всё это удачно отразилось на качестве моих текстов.

Среди бонусов:

- с пониманием отношусь к ситуации, когда нужно что-то изменить или добавить, даже если это не было предусмотрено в задании;

- на стадии обсуждения/доработки заказа, предлагаю варианты для улучшения результата;

- созидаю через полное погружение в тему, анализ, свежий взгляд и интересные подходы к тексту;

- и креатив, и консерватив внедряю без ущерба для эффективности и уникальности текста;

- быстро нахожу нужную информацию в открытых источниках;

- стремлюсь к досрочному исполнению заказов;

- творчески азартна, к настроению и требованиям заказчика лояльна.

Буду рада знакомству и неоднократному сотрудничеству.

С уважением и признательностью к Вашему делу, Татьяна З.