tatyana_avtor_79

Татьяне tatyana_avtor_79

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Журналист, копирайтер, переводчик итальянского

Я окончила с отличием факультет иностранных языков в Университете Турина. За года учебы издавалась как автор в Италии, неоднократно была финалисткой литературных конкурсах.  Опыт работы и учебы в мультикультурной среде дал мне, кроме прочего, базу ценных контактов по всему миру.  Это пригодилось в моей журналистской работе: 5 лет я была редактором издания WoMo.ua, писала и пишу для ведущих интернет-изданий и печатных журналов.  Работаю переводчиком итальянский-русский-украинский с 2012 года, беру стандартные, медицинские и юридические тексты.

В начале 2021 меня пригласии поработать пиарщиком-копирайтером в компанию-производитель крафтового шоколада. Очень понравилось создавать кампании, проекты, тон оф войс и "вкусные" тексты".

Жду заказов в этих трех отдельных сферах: журналистика, копирайтинг и перевод.