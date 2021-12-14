tatyana_avtor_79

Журналист, копирайтер, переводчик итальянского

Я окончила с отличием факультет иностранных языков в Университете Турина. За года учебы издавалась как автор в Италии, неоднократно была финалисткой литературных конкурсах. Опыт работы и учебы в мультикультурной среде дал мне, кроме прочего, базу ценных контактов по всему миру. Это пригодилось в моей журналистской работе: 5 лет я была редактором издания WoMo.ua, писала и пишу для ведущих интернет-изданий и печатных журналов. Работаю переводчиком итальянский-русский-украинский с 2012 года, беру стандартные, медицинские и юридические тексты.

В начале 2021 меня пригласии поработать пиарщиком-копирайтером в компанию-производитель крафтового шоколада. Очень понравилось создавать кампании, проекты, тон оф войс и "вкусные" тексты".

Жду заказов в этих трех отдельных сферах: журналистика, копирайтинг и перевод.