tatyana_galk

Меня зовут Татьяна, мне 22 лет. Живу в городе Орел, Россия. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. Работаю с брендами и частными клиентами.
Обожаю дизайн, полиграфию, умею "играть со шрифтами" и всем сердцем люблю творит и ничего с этим не поделаешь.
Создам для вас:
- Пригласительные на свадьбы, дни рождения и другие мероприятия
- Электронные пригласительные в формате pdf⠀
- Подарочные сертификаты
- Открытки
- Визитки, календари, каталоги для ваших компаний
- Меню, прайсы, буклеты, листовки
- Бирки, этикетки
- Афиши, постеры, плакаты
- Этикетки, наклейки, упаковка для бренда
Кроме того, я не просто делаю макеты, а еще предлагаю услугу печати и сборки вашей полиграфии. У меня можно заказать индивидуальную упаковку в конверты, добавить ленты, сургучную печать. И вся эта красота отправится к вам в любой город⠀
Давай я подробнее расскажу о своей деятельности⠀
Дизайн полиграфии — это не просто красивый шрифт на хорошенькой бумаге. ⠀ Это о том — как рассказать ВАШУ историю и как донести её вашим гостям или клиентам. ⠀ ⠀
Мой дизайн в срок и без задержек. Я не отнимаю ваше время, ведь время — самое ценное, что у нас есть! ⠀
Мой дизайн для вас и про вас.⠀
Мой дизайн про любовь к вам и к своему делу
С чего начинается работа? рассказываю об этапах сотрудничества.⠀
Первый этап. Знакомство и обсуждение ваших пожеланий, заполнение брифа или ответ на вопросы. ⠀
В процессе диалога я узнаю вас, ваши пожелания и потребности, знакомлюсь с вашим характером. Далее я отправляю вам анкету, из которой я узнаю все детали о мероприятии/вашей компании, если это визитка или сертификат. ⠀
Второй этап. Разработка дизайна и презентация. В некоторых случаях я делаю два варианта дизайна. Это поможет вам понять, чего вы хотите на самом деле. ⠀
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Третий этап. Внесение предоплаты 50%. Для меня это удобно т.к. работа еще не в реализации. А вы, увидев ПОЧТИ готовый макет,⠀получаете гарантию, что я смогла вас "прочувствовать" и понять ваши потребности. ⠀
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Четвертый этап. Внесение итоговых правок и согласование макета. На этом этапе есть возможность переиграть детали и доработать последние штрихи. Затем полная оплата и и отправляю вам готовый макет и исходники по желанию.
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Пятый этап. Не обязательный, но возможный! Печать и сборка заказа.
Здесь творится настоящая магия! Электронная картинка превращается в настоящее чудо! ⠀
Когда я создаю дизайн, то в голове уже есть представление, на какой бумаге это можно сделать и как упаковать.⠀
Очень важно поговорить о бюджете на печать! Стоимость разной бумаги очень сильно отличается между собой. Тем не менее, если ваш бюджет ограничен, мой мозг начинает работать с удвоенной силой и, будьте уверены, мы сделаем конфетку в любом случае!