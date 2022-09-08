tatyana_galk

Дизайн полиграфии для вас и вашего бизнеса.

Меня зовут Татьяна, мне 22 лет. Живу в городе Орел, Россия. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. Работаю с брендами и частными клиентами.

Обожаю дизайн, полиграфию, умею "играть со шрифтами" и всем сердцем люблю творит и ничего с этим не поделаешь.

Создам для вас:

Пригласительные на свадьбы, дни рождения и другие мероприятия

Электронные пригласительные в формате pdf⠀

Подарочные сертификаты

Открытки

Визитки, календари, каталоги для ваших компаний

Меню, прайсы, буклеты, листовки

Бирки, этикетки

Афиши, постеры, плакаты

Этикетки, наклейки, упаковка для бренда

Кроме того, я не просто делаю макеты, а еще предлагаю услугу печати и сборки вашей полиграфии. У меня можно заказать индивидуальную упаковку в конверты, добавить ленты, сургучную печать. И вся эта красота отправится к вам в любой город⠀

Давай я подробнее расскажу о своей деятельности⠀

Дизайн полиграфии — это не просто красивый шрифт на хорошенькой бумаге. ⠀ Это о том — как рассказать ВАШУ историю и как донести её вашим гостям или клиентам. ⠀ ⠀

Мой дизайн в срок и без задержек. Я не отнимаю ваше время, ведь время — самое ценное, что у нас есть! ⠀

Мой дизайн для вас и про вас.⠀

Мой дизайн про любовь к вам и к своему делу

С чего начинается работа? рассказываю об этапах сотрудничества.

Первый этап. Знакомство и обсуждение ваших пожеланий, заполнение брифа или ответ на вопросы. ⠀

В процессе диалога я узнаю вас, ваши пожелания и потребности, знакомлюсь с вашим характером. Далее я отправляю вам анкету, из которой я узнаю все детали о мероприятии/вашей компании, если это визитка или сертификат. ⠀

Второй этап. Разработка дизайна и презентация. В некоторых случаях я делаю два варианта дизайна. Это поможет вам понять, чего вы хотите на самом деле. ⠀

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Третий этап. Внесение предоплаты 50%. Для меня это удобно т.к. работа еще не в реализации. А вы, увидев ПОЧТИ готовый макет,⠀получаете гарантию, что я смогла вас "прочувствовать" и понять ваши потребности. ⠀

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Четвертый этап. Внесение итоговых правок и согласование макета. На этом этапе есть возможность переиграть детали и доработать последние штрихи. Затем полная оплата и и отправляю вам готовый макет и исходники по желанию.

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Пятый этап. Не обязательный, но возможный! Печать и сборка заказа.

Здесь творится настоящая магия! Электронная картинка превращается в настоящее чудо! ⠀

Когда я создаю дизайн, то в голове уже есть представление, на какой бумаге это можно сделать и как упаковать.⠀

Очень важно поговорить о бюджете на печать! Стоимость разной бумаги очень сильно отличается между собой. Тем не менее, если ваш бюджет ограничен, мой мозг начинает работать с удвоенной силой и, будьте уверены, мы сделаем конфетку в любом случае!