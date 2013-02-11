tatyana_nazarova

Переводчик с английского языка

ОПЫТ РАБОТЫ

Октябрь 1999г. - настоящее время ОАО «Волгабурмаш» - производитель породоразрушающих инструментов для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности

Переводчик сектора экспортных операций отдела сбыта

Обязанности:

• Перевод технической (руководств, чертежей, спецификаций и т.д. и т.п.), коммерческой (предложений, контрактов и т.д. и т.п.) и другой специальной документации

• Перевод материалов каталогов, конференций, совещаний, презентаций, сайтов и фильмов о компании

• Устный последовательный перевод

• Анализ и подготовка тендерных документов

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1994 – июнь 1999 Самарский государственный педагогический университет

Специальность: Филология. Английский, немецкий и французский языки