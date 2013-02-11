tatyana_nazarova

Переводчик с английского языка
ОПЫТ РАБОТЫ
Октябрь 1999г. - настоящее время ОАО «Волгабурмаш» - производитель породоразрушающих инструментов для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности
Переводчик сектора экспортных операций отдела сбыта
Обязанности:
• Перевод технической (руководств, чертежей, спецификаций и т.д. и т.п.), коммерческой (предложений, контрактов и т.д. и т.п.) и другой специальной документации
• Перевод материалов каталогов, конференций, совещаний, презентаций, сайтов и фильмов о компании
• Устный последовательный перевод
• Анализ и подготовка тендерных документов
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1994 – июнь 1999 Самарский государственный педагогический университет
Специальность: Филология. Английский, немецкий и французский языки
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