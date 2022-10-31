tatyana_popova_

Таргетолог

Настрою рекламу для Вашего бизнеса.

Делаю сайты на Тильде или Таплинк

Создаю ЧАТ боты Провожу аудит соцсетей и даю рекомендации по оформлению и добавлению триггерных тем, благодаря чему процент подписок увеличится в несколько раз После тестового запуска рассчитаю бюджет рекламной кампании что бы вы не потратили больше, чем нужно Проведу анализ и сегментацию целевой аудитории для персонализации рекламных макетов и для того, что бы привести к Вам максимально заинтересованных лидов без отписокПроанализирую конкурентов для выявления Вашей уникальности и отстройки от этих самых конкурентов Разработаю стратегии, которые позволят ещё до запуска рекламы оценить Вам алгоритм моих действий и ожидаемые результаты Само собой настройка и запуск рекламной кампании, масштбирование связок, принесших наилучшие результаты 🔥