tatyanadak

Татьяна tatyanadak

 
57 летРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Высшее экономическое,юридическое образование.

дисциплины, по которым выполняю работы: налоги и налогообложение, экономика, управление, юриспруденция, гуманитарные.

виды работ: рефераты, контрольные,курсовые, дипломные, набор, корректировка текста, копипаст.

профессиональные навыки: высокая компетентность в своей области, скорость печати, быстро и качественно выполняю работы.

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга