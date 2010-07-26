Высшее экономическое,юридическое образование.
дисциплины, по которым выполняю работы: налоги и налогообложение, экономика, управление, юриспруденция, гуманитарные.
виды работ: рефераты, контрольные,курсовые, дипломные, набор, корректировка текста, копипаст.
профессиональные навыки: высокая компетентность в своей области, скорость печати, быстро и качественно выполняю работы.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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