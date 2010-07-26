Высшее экономическое,юридическое образование.

дисциплины, по которым выполняю работы: налоги и налогообложение, экономика, управление, юриспруденция, гуманитарные.

виды работ: рефераты, контрольные,курсовые, дипломные, набор, корректировка текста, копипаст.

профессиональные навыки: высокая компетентность в своей области, скорость печати, быстро и качественно выполняю работы.