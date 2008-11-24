tatyanalitv

Литвинова Татьяна Сергеевна

E-mail: [email protected]

Телефон: 8-777-705-07-18

Цель: соискание должности УДАЛЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА (работа на дому), письменный перевод. Художественные, технические, медицинские, юридические и др. письменные переводы с английского языка на русский, проведение экскурсий на английском языке для иностранцев.

Образование:

2004 – 2007 Алматинский Колледж Сервиса, специальность «Модельер - конструктор одежды».

2007 – 2009 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов «Международный художественный бизнес», «Переводческое дело».

Языки: русский, английский – свободно, казахский, латинский – со словарем.

Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, PhotoShop etc.

Имею огромное желание работать. Буду рада любому плодотворному сотрудничеству.

Гарантирую качество и грамотность своей работы.